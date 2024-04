L'oro è in rialzo, a 2.376,03 dollari - Apertura in rialzo per l'oro. Le quotazioni spot del metallo prezioso avanzano questa mattina dello 0,64% a 2.376,03 dollari l'oncia. Il contratto per giugno mostra invece poche oscillazioni a quota 2 ...ansa

Borse Ue scommettono su taglio tassi Bce. Wall Street chiude in calo. Milano chiude a +0,7% - A trainare Piazza Affari è il comparto bancario. Sul fronte energetico, calano gas e petrolio. L’euro è stabile intorno a quota 1,064 dollari ...ilsole24ore

Andamenti di oro e plusvalenze scontano i picchi al rialzo - Legge di Bilancio 2024 e quotazioni ai massimi storici, impattano ancor di più sulla tassazione delle plusvalenze di oro e metalli preziosi.fiscoetasse