Lollobrigida vuole imporre la dittatura del formaggio | quando la realtà supera la fantasia VIDEO

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024. E' dello scorso 11 settembre l'ennesima parodia virale realizzata da Fabio Celenza, quella in cui Trump esalta l'importanza del formaggio durante un comizio elettorale per la presidenza degli Usa… E Francesco Lollobrigida ci pensa pure, eccome, tanto da volere inaugurare una sorta di dittatura del caglio nella ristorazione che manco nei romanzi distopici più assurdi… Durante il Vinitaly che si è concluso oggi a Verona, il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare ha esposto al direttore del Gambero Rosso, Marco Mensurati, la sua intenzione:

Dalla sovranità alimentare alla “dittatura del caglio”: il ministro Lollobrigida vuole imporre il formaggio al ristorante - "Vorrei imporre un piatto dedicato al formaggio nei menu degli esercizi di ristorazione": lo dice il ministro della Sovranità alimentare Lollobrigida ...dire

L’ex premier-vignaiolo D’Alema: sì al vino senza alcol, ma non lo berrò - «Il vino dealcolato Come consumatore ho una risposta molto semplice: mai. Come produttore dico che bisogna fare ciò che vuole il mercato, offrire qualità anche in qualcosa che avremo difficoltà a ...corriere

Un'ora di Dieta mediterranea a scuola: il Governo punta a educare sin da piccoli - La proposta del ministro della Salute, Orazio Schillaci: che la dieta mediterranea sia insegnata a scuola in «un’ora dedicata all’educazione sui corretti stili di vita, come lo era l’ora di educazione ...italiaatavola