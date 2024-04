Lollobrigida | Formaggi italiani obbligatori nei menù dei ristoranti - il web | Ha il cervello come un emmental

Formaggi di qualità: ristoranti in prima linea per valorizzare le eccellenze - Fipe e Afidop sigleranno il prossimo 7 maggio a Cibus un accordo per promuovere il made in Italy nei pubblici esercizi con linee guida dei Formaggi Dop. Il ministro Lollobrigida suggerisce invece di i ...italiaatavola

Alla faccia della libertà, il cognato della Meloni imporrà «l'obbligo» di servire Formaggio nei ristoranti - Il governo Meloni ama imporre, vietare e limitare. Dopo aver vietato per legge la libertà di poter consumare carne coltivata, dato che il cognato della premier ha imposto che sia fatto obbligo ammazza ...gayburg

Vinitaly 2024, Lollobrigida vorrebbe obbligare i ristoranti a mettere i Formaggi nel menù - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vinitaly 2024, Lollobrigida vorrebbe obbligare i ristoranti a mettere i Formaggi nel menù ...tg24.sky