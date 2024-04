LOGITECH G presenta la nuova PRO X 60 con tecnologia KEYCONTROL

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 18 aprile 2024)G hato la suatastiera da gioco PRO X 60 con. Una tastiera compatta e progettata per vincere Oggi,G, il marchio gaming di, annuncia il lancio della tastiera da gamingG PRO X 60 LIGHTSPEED. Una tastiera compatta e professionale progettata per soddisfare le esigenze sempre più specifiche dei giocatori professionisti di oggi. I professionisti dell’esport richiedono l’equipaggiamento migliore possibile per migliorare le loro prestazioni. Il layout al 60% è diventato sempre più popolare tra i professionisti perché consente maggiore spazio per i movimenti rapidi del mouse, essenziali nelle competizioni FPS di alto livello. Una tastiera al 60% è più facile da posizionare per ...