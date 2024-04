LIVE Roma-Milan 2-1 - Europa League 2024 in DIRETTA | Gabbia accorcia le distanze!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86? Chukwueze con il sinistro chiama all’intervento Svilar. 84? Goooooooooooooooool,di testa la schiaccia sul primo palo,2-1. 82? Abraham che resta in campo nonostante i dolori alla spalla. 80? Dentro Renato Sanches e Angelino, fuori Bove e Pellegrini nella. 78? Pellegrini compie l’ultimo salvataggio della partita. 76?che vede scorrere il tempo. 74? Pronti nuovi cambi per la. 72? Problemi per altri giocatori della, ma De Rossi ha solo uno slot per i cambi. 70? Murato Chukwueze da Paredes. 68? Fuori Musah e Pulisic, dentro Florenzi e Okafor nel. 66? Conclusione a giro di Chukwueze che ...