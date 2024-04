LIVE Roma-Milan 0-0 - Europa League 2024 in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 Entrano in campo i giocatori, inno dell’in corso. 20.50 Stadio Olimpico pronto, tra poco l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Ilha già vinto 2-1 in casa dellain Serie A in questa stagione – l’ultima squadra a vincere due partite in trasferta nella stessa annata contro i giallorossi è stata la Fiorentina nel 2014/15. 20.40 Ilha perso solo una delle sei trasferte europee disputate contro squadre italiane (2 vittorie, 3 pareggi), anche se la sconfitta è arrivata proprio nell’ultima contro l’Inter nella scorsa stagione in semifinale di Champions. 20.35 Dopo il successo per 1-0 dell’andata, lapotrebbe vincere entrambe le gare di una fase a ...