LIVE Perugia-Monza 3-1 - Superlega volley 2024 in DIRETTA | gli umbri si aggiudicano gara1 della finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.58: Appuntamento dunque a gara2 domenica alle 18 all’Opiquadro Arena di. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte! 22.57: In casa18 punti di Plotnytskyi, 17 di Ben Tara, 13 di Semeniuk e 12 di Russo. Per18 punti di Takahashi, 16 di Szwarc e 10 di Galassi 22.56:si è fatta trovare pronta al momento giusto, con i suoi campioni che si sono alternati in cattedra, compreso Leon che neldel quarto set ha pizzato un ace molto importante. Bravi glia disinnescare due dei tre attaccanti di, Loeppky e Maar che hanno giocato una partita discontinua sia in ricezione che in attacco 22-54: Il secondo set è stato “figlio” del primo con ...