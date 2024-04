LIVE Perugia-Monza 2-1 - Superlega volley 2024 in DIRETTA | i briancoli accorciano le distanze nel terzo se - 23-25

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25 Muroooooooooooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!riapre il match vincendo unset non bello, ma molto equilibrato nel qualeha sbagliato qualcosa di troppo 23-24 Murooooooooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 23-23 Primo tempo Galassi 23-22 Out l’attacco di Loeppky da zona 4 22-22 Primo tempo Flavio 21-22 Mano out Di Martino in primo tempo 21-21 Primo tempo Russo 20-21 Mano out sull’attacco di Takahashi da zona 2 20-20 La diagonale di Semeniuk da zona 4 mette fuori causa la difesa avversaria 19-20 Errore al servizio19-19 Errore al servizio18-19 Errore al servizio18-18 Mano out Semeniuk da zona 4 17-18 Vincente Takahashi ...