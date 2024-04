LIVE Perugia-Monza 1-0 - Superlega volley 2024 in DIRETTA | super rimonta degli umbri nel primo se - 27-25

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-25 Flavioooooooooooooooooooo!!!tempoooooooooo! Chedi! Subito grande spettacolo in questa sfida! Sembrava finito il set sul 19-13 permaci ha creduto! Determinanti Semeniuk al servizio e Flavio nel finale con 3 punti d’oro 26-25tempo Flavio 25-25 Diagonale stretta di Maar da zona 4 25-24 Murooooooooooooooooo Flaviooooooooooooooooooooo 24-24 La slash di Ben Tara!!!! 23-24 Muroooooooooooooooooooooo Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 22-24 Errore al servizio21-24 Invasione21-23 Mano out Galassi intempo 21-22tempo Russo 20-22 Maar vincente da zona 4 sulle mani del ...