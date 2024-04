LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | prove libere all’alb - la Ferrari vuole avvicinarsi alla Red Bull

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il venerdì del GPin tv/streaming – La presentazione del GP– Numeri e statistiche GPBuongiorno e bentrovatidel primo giorno del week end del GP della, quinto appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Shanghai ci sarà tanto da fare per piloti e squadre che dovranno affrontare non poche difficoltà nel trovare la messa a punto ideale sulla propria vettura. In primis, sarà un fine-settimana diverso dal solito. La presenza della Sprint Race del sabato porterà a un cambiamento sostanziale per il day-1 cinese. È prevista, infatti, una sola sessione didi un’ora a precedere ...