LIVE Arnaldi-Trungelliti 0-0 - ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | iniziato il match! Prova del nove per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-JABEUR (2°DALLE 12.30) LADI TREVISAN-KALININA (5°DALLE 11.30) Matteoal servizio 14:33 Un precedente tra i due, allo challenger (7-6, 6-4). 14:32 Vedremo se il 2° set contro Baez ha fatto svoltare! In vantaggio 4-1, non sfruttò 2 palle del 5-1 e finì con il cedere malamente due volte consecutive il servizio e finire vicinissimo alla sconfitta. Nel tiebreak ha poi annullato 3point consecutivi e nel terzo poi ha dominato. 14:28 Sesarà capace di non riproporre il tennis clamorosamente discontinuo di Montecarlo e ...