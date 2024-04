rissa furibonda in strada martedì sera (6 febbraio) a Palermo, in via Emerico Amari, tra il dipendente di un fast food e il portiere di un albergo. Il motivo? I bidoni della spazzatura che il ... (today)

Nerviano , 13 aprile 2024 – Un ragazzo di 18 anni è finito in ospedale dopo aver Litiga to violentemente con due coetanei . E’ successo la notte scorsa, poco dopo le 23, in via Kennedy, a Nerviano . I ... (ilgiorno)

Litiga in strada per una mancata precedenza, 59enne prende una pistola e minaccia padre e figlio - Un padre e suo figlio sono stati minacciati lo scorso 11 aprile a Como da un 59enne per una mancata precedenza ...fanpage

Litiga con un uomo nel traffico e lo minaccia con una pistola - Una lite nel traffico si è trasformata in una aggressione, con un uomo che ha estratto un'arma contro il rivale. La pistola, dopo un controllo, si è rivelata una di quelle da soft air. Protagonista ...romatoday

Tenta di sfondare la vetrina del bar con l’auto: follia ad Alba Adriatica - Ieri si sono vissuti attimi di panico sul lungomare di Alba Adriatica, dove un uomo ha seminato il caos dopo aver Litigato con la compagna: prima ha lanciato un fioreria per strada, poi ha Litigato co ...ilmartino