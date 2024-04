Lite tra Khady e Maitè all’Isola dei Famosi | Samuel ha fallito come leader?

(Di giovedì 18 aprile 2024)deile liti non si accingono minimamente a placarsi. A scontrarsi, in queste ore, sono stateYanes eGueye. A scatenare le ostilità è stata una ragione piuttosto futile, ovvero, un flacone di shampoo. Quando si vive in condizioni estreme, però, si sa, anche la minima cosa può accendere una miccia difficile da arginare. Nel dibattito, però, è stato tirato in ballo anchePeron. Ecco cosa è successo. Il gesto diche indispettiscedeiQuesta sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei, e di cose di cui parlare ce ne saranno davvero tante. Innanzitutto bisognerà spiegare cosa sia accaduto davvero a Francesco Benigno, dato che il pubblico è in ...

Si conclude oggi, 17 aprile, la campagna elettorale di Giuseppe Conte in terra lucana. La regione, i prossimi 21 e 22 aprile, andrà al voto per rinnovare il mandato del presidente Vito Bardi o ... (open.online)

Il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri è intervenuto in merito alle voci di una presunta lite che sarebbe andata in scena durante la proiezione del film “C’è anche domani” ... (sportface)

Alta tensione Lega-FI. Autonomia, Tosi contro Zaia: «Strepita senza senso». Stefani: «Così siete fuori dalla Regione» - Come al solito, Zaia non ha replicato a Tosi. In mattinata, a margine dell'avvio dei lavori del bacino di espansione tra Zermeghedo e Montebello Vicentino, si era limitato a dire che «sull'autonomia ...ilgazzettino

Lite nel M5s, Gaddi:: "Sostengo Medici e non mi dimetto" - Io certo non mi dimetto per avere fatto del bene al M5S a Carpi". Si profila un possibile scontro tra Eros Andrea Gaddi, portavoce Movimento 5 Stelle Carpi e capogruppo in consiglio comunale e i ...ilrestodelcarlino