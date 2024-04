Lite per mancata precedenza lungo Novedratese - minaccia con una pistola padre e figlio | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Novedrate, 18 aprile 2024 - Aveva estratto unaurtandola contro la persona con cui aveva avuto unastradale. Un episodio avvenuto lo scorso 11 aprile alle 13.45, sulla, alla presenza di numerosi testimoni, in una strada a quell’ora molto trafficata, che ora ha portato all’identificazione e alla denuncia di un uomo di 59 anni residente in provincia di Torino. In seguito a un litigio per una banaledue persone,di ritorno dal lavoro, erano state pesantementete da una altro automobilista, che dopo essere sceso dalla sua auto e dopo una prima discussione con le altre due persone, aveva aperto il baule della sua auto, ed estratto un revolver. Era poi risalito e dal finestrino lato guida, ...