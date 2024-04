Lite Mieli-Montanari a La7 Antisionismo è voler buttare a mare Israele Sciocchezza storica - significa essere contro sua politica colonialista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Svivace a Otto e mezzo (La7) tra Tomaso, rettore dell’Università per stranieri di Siena, e il giornalista Paolosull’uso strumentale dell’accusa di antisemitismo rivolta a coloro che si oppongono ai massacri in Palestina per mano israeliana.cita le protesteil giornalista David Parenzo all’Università Sapienza di Roma lo scorso 8 marzo: “Chi butta fuori David Parenzo da un’università è antisemita: Parenzo è stato individuato perché è ebreo“. “Non è vero questo “, obietta. “Parenzo non è che va in giro a fare comizi”, replicaspiega: “Bisogna dimostrare che Parenzo sia stato contestato perché ebreo. Non si toglie la parola a nessuno e l’università è un luogo in cui si deve parlare, però ...