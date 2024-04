Lite in strada per mancata precedenza - punta la pistola contro padre e figlio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Unatra automobilisti per una, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, con un uomo che hato la. E’ successo qualche giorno fa sulla provinciale Novedratese, la Sp32 che da Lentate sul Seveso porta ad Arosio e l’episodio ha avuto numerosi testimoni. Verso le 13,45, quando la ...

LA SEQUENZA DI IMMAGINI – Terrore in strada nel Comasco: Lite per una precedenza, automobilista punta la pistola in faccia a padre e figlio - Una mancata precedenza. I finestrini delle due auto che si abbassano. Un battibecco a distanza, magari qualche insulto. Niente di ...espansionetv

Lite per mancata precedenza lungo Novedratese, minaccia con una pistola padre e figlio: denunciato - Le vittime hanno ripreso tutto con il telefono e consegnato il filmato ai carabinieri, consentendo l’individuazione del 59enne ...ilgiorno

