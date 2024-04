L’Italia avrà cinque squadre nella Champions League 2024 25

(Di giovedì 18 aprile 2024) La quinta squadraprossimaè un grande riconoscimento per il calcio italiano. Il traguardo, inseguito nel corso di tutta la stagione, è diventato concreto a due turni dalla fine delle competizioni europee Ottime notizie per ilo calcio italiano. Dopo il successo ai supplementari della Fiorentina contro il Viktoria Plzen nel tardo pomeriggio, e con il passaggio del turno dell’Atalanta al medesimo turno ma di Europa(indolore la sconfitta casalinga nei 90 minuti di ritorno) la Serie A può già festeggiare: c’è la matematica sicurezza di avereitalianeprossima edizione della, al primo anno in cui è stato istituito questo speciale ranking. Non influiva invece la ...

Riprendono vigore le iniziative necessarie al completamento della missione europea ExoMars 2028 per raggiungere Marte . Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha ... (velvetmag)

Grandissima serata di calcio internazionale per l’Italia . Due squadre si sono qualificate alle semifinali di Europa League , una ha staccato il pass per le semifinali di Conference League e il Bel ... (oasport)

Roma da sogno, schianta il Milan e vola in semifinale di Europa League: Ma la Roma tiene e può gioire anche perché l'Italia con i risultati anche di Fiorentina e Atalanta, ha tre squadre in semifinale nelle Coppe e l'anno prossimo ne avrà cinque in Champions.

Ranking Uefa aggiornato: l'Italia avrà cinque squadre in Champions: L'obiettivo è aritmeticamente raggiunto per l'Italia: i risultati di Atalanta e Fiorentina , oltre allo scontro "fratricida" tra Roma e Milan, premiano il nostro Paese, saldamente in testa al ranking ...