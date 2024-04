L’invito di Gratteri ai docenti | Portate i vostri alunni nei centri di recupero per tossicodipendenti Sarà la migliore lezione della loro vita

(Di giovedì 18 aprile 2024) In un incontro con gli studenti a Saronno, in provincia di Varese, il procuratore Nicolaha parlato di legalità, giustizia e lotta alla criminalità organizzata. L'evento, incentrato sul suo ultimo libro "Il grifone", ha toccato temi cruciali come il traffico di droga, la 'Ndrangheta e il ruolomagistratura. L'articolo .

Il Pd annuncia battaglia alla Rai: “Tg squilibrati, superato ogni limite. Inaccettabile sequenza di servizi contro di noi” - Nel mirino è finito il telegiornale dell’edizione delle 20 in onda questa sera. Da Braga a Ruotolo, dem all’attacco: “Valangate di fango sul nostro partito a ...repubblica

Gratteri: “Test ai magistrati Mai detto di essere contrario ma si facciano anche a chi ha responsabilità più grandi”. E chiarisce su Geolier - “I test psicoattitudinali per i magistrati Non ho detto di non farli. Ho affermato che, se è così importante farli per il buon funzionamento della Pubblica amministrazione, facciamoli anche per color ...ilfattoquotidiano

Gratteri: "Test psicoattitudinali per magistrati Allora anche per chi governa" - "Non si è fatto il nome di nessuno, Gratteri non è contro nessuno - ha detto il procuratore - ho solo risposto ad una domanda del padre di uno studente". Ha poi aggiunto che "io ho 66 anni e non si ...adnkronos