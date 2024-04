L’intervista Zecchi | Il voto in condotta utile come primo gradino Serve un nuovo rapporto tra scuola e famiglie

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Lanon è un monolite, si confronta con il mondo esterno, ne fa parte, deve cercare di comprendere se stessa e mettersi in relazione con le, ragazzi non sono mondi contrapposti, ma mondi che hanno bisogno di una continua interrelazione”. È da qui, per Stefano, che si deve partire per ragionare sulla responsabilizzazione dei ragazzi. Per questo il filosofo considera “ilinunche deve prevedere altri gradini”. Professore, cosa pensa della nuova centralità attribuita dalla riforma delinal comportamento dei ragazzi? LEGGI ANCHE, ok del Senato al Ddl Valditara sulin: ...