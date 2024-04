L’inferno delle carceri - mobilitazione dei garanti territoriali dei detenuti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSensibilizzare le coscienze della pubblica opinione eistituzioni sul temamorte in carcere per suicidio. Piazza Risorgimento di Benevento, come altre 86 piazze italiane, ha visto una l’iniziativa deipersone private della libertà personale. Il momento più forte è stato quando sono stati ricordati i nomi deimorti suicida, quelli per malattia e altre cause ancora da accertare accanto a quelli di quanti li hanno in custodia, cioè gli agenti di polizia penitenziaria che in questi mesi si sono tolti la vita.e poliziotti della Penitenziaria che condividono una terribile condizione disagio umano sia pure su fronti opposti. Tra gli 86...