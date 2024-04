Lille Aston Villa - le formazioni ufficiali | fiducia a Zaniolo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sono uscite ledi, l’altra sfida di Conference League che andrà in scena alle 18:45si giocheranno un posto per la semifinale di Conference League. L’andata è terminata 2-1 per gli inglesi. Ecco le scelte di Fonseca e Emery.(4-2-3-1): Chevalier; Yoro, Diakite, Tiago Santos,