Liguria - il pasticcio Aurelia Bis al centro dell’indagine | Danno all’erario per 70 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Savona, 18 aprile 2024 – Prima i gravi ritardi, poi l’interruzione dei lavori: quello dell’bis a Savona è unche ha provocato unalle casse pubbliche 70di. Le Fiamme Gialle di Savona hanno infatti portato avanti la complessa indagine sulla sventurata arteria stradale nel territorio di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore su delega della Corte dei Conti della. I lavori, in origine, consistevano nella realizzazione di una tangenziale a Savona lunga poco più di 5 chilometri, per collegare il casello autostradale di Albisola Superiore all’hub portuale del capoluogo. Le Fiamme Gialle hanno evidenziato come i lavori per la costruzione avessero subito diverse interruzioni per rilevanti inconvenienti tecnici (imprevisti geologici ...