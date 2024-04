Liegi-Bastogne-Liegi 2024 | il percorso e tutte le côte della Doyenne

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lachiude il denso mese di aprile dedicato alle Classiche del Nord: dopo l’apertura con il Fiandre, la chiosa spetta allache è anche l’anello che chiude il Trittico delle Ardenne dopo l’Amstel Gold Race e la Freccia Vallone. La più antica delle classiche giunge quest’anno alla 110a edizione. I 254.5 km e i 4266 metri di dislivello metteranno come di consueto alla prova i corridori, in unmolto simile a quello dello scorso anno. Saranno ben 11 le cotes da affrontare: la prima sarà la Cote de Bonnereue dopo poco più di 70 chilometri (2,5 km al 12,3%). Successivamente ci saranno dei sali e scendi e un falsopiano per arrivare ae dopo 120 chilometri dalla partenza i corridori affronteranno la Cote de ...

Il programma della Liegi-Bastogne-Liegi 2024 , quarta Monumento della stagione e appuntamento che come di consueto chiude il periodo delle Classiche di primavera. Domenica 21 aprile va in scena ... (sportface)

Skjelmose congelato alla Freccia Vallone: si ritira, portato via in braccio - Il danese Mattias Skjelmose, uno dei più forti passisti al mondo, ha subito un principio di congelamento: è stato necessario trasportarlo di peso. Solo in 40 sono arrivati al traguardo in condizioni p ...corriere

Ciclismo amatoriale. L’Artusiana Bike alla mitica Roubaix - Ciclisti amatoriali affrontano la Parigi-Roubaix Challenge sui leggendari pavè del Nord. Emozioni e fatica per i romagnoli dell'Artusiana Bike, con un pensiero per l'amico infortunato.ilrestodelcarlino

Il Giro Giovani a Zocca. Appuntamento al 15 giugno - Ciclismo Presentata a Roma la nuova edizione dell’evento per gli Under 23. Sul nostro Appennino prevista la conclusione della penultima frazione. .ilrestodelcarlino