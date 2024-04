Libro di Quaglierini al Dramma Popolare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Schiavo o barbone" è l’ultimo lavoro di Letizia, ex vicesindaco di Santa Croce. Sarà presentato stasera alle 18, nella biblioteca del seminario di San Miniato, per iniziativa della Fondazione Istituto del. Una narrazione coinvolgente. Storie di vite a confronto in un romanzo che tiene incollati pagina dopo pagina. Tutto si muove sul filo rossoche lega un giovane imprenditore di successo, proprietario di una fabbrica di abbigliamento nell’empolese e un barbone che si procura gli spiccioli per sopravvivere suonando un violino. sarò presente l’autore e interverrà Marzio Gabbanini (presidente Fondazione Idp).