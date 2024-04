Lì stai lavorando | Belve - Ilenia Pastorelli e il lato B in bella vista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) «I bonifici non si rifiutano mai, eh». Viva la sincerità.è passata nel giro di pochi mesi da verace concorrente del Grande Fratello a nuova stella del cinema italiano, a partire dal cult Lo chiamavano Jeeg Robot. Simpatica quanto sensuale, e non a caso nel trailer di uno dei suoi primi titoli, Cosa fai a Capodanno, appariva con ilB in bellissima. «Lìfacendo un film,, non è tipo Onlyfans...», spiega asu Rai 2. Sul set cinematografico vale tutto. «Si trova a suo agio a girare le scene di nudo?», le chiede Francesca Fagnani. Replica fulminante: «Se arriva il bonifico io sto sempre a mio agio». Quindi il discorso cade ancora sul più famoso social a luci rosse: «Se ci iscriviamo io e te su ...