L’evoluzione delle barche di lusso | uno sguardo approfondito con Gino Manda

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di giovedì 18 aprile 2024), con oltre trent’anni di esperienza nel design nautico, evidenzia come la personalizzazione sia diventata fondamentale nel settoredi. “I clienti non cercano solo una barca, cercano un’esperienza unica che possa riflettere il loro stile di vita e la loro personalità,” spiega. Questo ha portato i costruttori di yacht a offrire opzioni quasi illimitate per interni, materiali, funzionalità e tecnologie all’avanguardia. Luigi, da parte sua, si concentra sull’aspetto tecnologico. “La tecnologia a bordodista raggiungendo livelli impensabili fino a qualche anno fa. Sistemi di navigazione ultra-precisi, soluzioni per la gestione dell’energia sostenibile come i ...