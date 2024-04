Letta - non propongo la bibbia ma cassetta di strumenti

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Dobbiamo correre, nella prossima legislatura dobbiamo chiudere il gap, soprattutto con gli Usa. Quando abbiamo lanciato il mercato unico il mondo era totalmente diverso, c'era ancora l'Urss e l'India e la Cina insieme valevano il 5% del Pil globale. Le mie proposte sono pragmatiche, non è un libro dei sogni. Noncambiamenti dei trattati perché so che non è il percorso giusto. Questo rapporto non è la, ma unadi". Lo ha detto Enricopresentando ai leader il suo rapporto.

Per la prima volta da quel 6 settembre 2020, Lucia Monteiro Duarte – mamma di Willy – ha concesso un’intervista al quotidiano La Repubblica, per raccontare cosa sia davvero successo quella notte che ... (ilcorrieredellacitta)

Guerra in Ucraina, la spinta per la difesa Nato: 380 miliardi di dollari in armi, dai proiettili d’artiglieria ai missili anticarro Nlaw - Il grido d’allarme del presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sta alzando sempre di più: al suo Paese, per respingere la Russia, servono altre armi. E con il Congresso Usa che ...ilgazzettino

Victoria De Angelis e Luna Passos insieme ai Caraibi, la vacanza per un anno d’amore - Victoria De Angelis e Luna Passos si godono una vacanza ai Caraibi, complici e affiatate dopo quasi un anno d'amore ...fanpage

L’ex premier-vignaiolo D’Alema: sì al vino senza alcol, ma non lo berrò - «Il vino dealcolato Come consumatore ho una risposta molto semplice: mai. Come produttore dico che bisogna fare ciò che vuole il mercato, offrire qualità anche in qualcosa che avremo difficoltà a ...corriere