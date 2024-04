L' esame del sangue per scoprire 50 tipi di cancro

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Massimo Giletti critica apertamente la premier Giorgia Meloni per la sua visione delle regole della par condicio, definendola “arcaica” e suggerendo che tali ... (donnapop)

Massimo GILETTI , da poco rientrato in Rai, è stupito per la nuove regole sul par condicio in tv e afferma che la premier Meloni sta dimostrando “una visione arcaica”. “Pensavo che il nuovo che ci ... (bubinoblog)

Riforma Valditara, Valentina Petri: norme più stringenti sulla condotta per sanare magicamente criticità Idea da talk show: ...in condotta non si viene ammessi all'anno successivo o all'esame . Inoltre, l'assegnazione del cinque , e quindi della conseguente ... dopo un certo periodo, chieda il suo tributo di sangue imponendo ...

Impariamo a investire sui ragazzi: ... a due mesi da un esame mantenere alta la concentrazione dei ... dopo un certo periodo, chieda il suo tributo di sangue imponendo di ... Del resto, già ora, sfido a trovare un qualunque regolamento ...