L’èra della carbo-fobia è ufficialmente finita | lunga vita al pane

(Di giovedì 18 aprile 2024) Maltrattato, snobbato, guardato con sospetto. Tradito, sostituito con terribili crackers zero calorie e gallette di riso: dagli anni Novanta, quando la mania dei cibi light ha preso il sopravvento e le diete low carb hanno cominciato a reclutare sempre più seguaci, alè stato riservato un posto di riserva nelle diete. Almeno da parte di chi considerava ilidrato un acerrimo nemico, a iniziare da tutti i fanchetogenica. Ma è tempo per la cara vecchia pagnotta, di riprendersi la scena: altroché panchina, il posto che merita è al centrocampo. Nel Regno Unito i numeri parlano chiaro: le vendite disono in forte aumento, come dimostrato dal rapporto commissionato dal fornitore di prodotti da forno Délifrance, Prove It, che ha previsto che il mercato delinglese crescerà del 15% ...

Un frammento di detriti spaziali proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è caduto sul tetto di una casa in Florida il mese scorso, secondo quanto conferma to dalla Nasa nelle scorse ... (ilfattoquotidiano)

Allevatori Bufalini : Sciopero della fame di fronte al Ministero della Salute a Roma, per richiedere un incontro per chiarire il ritardo della nomina del Commissario nazionale per la ... (puntomagazine)

Piazza Affari in rialzo con le banche. Corre Mfe dopo i conti: ... visto che il Beige Book non è servito a chiarire le idee e la presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha detto ci vorranno mesi di dati incoraggianti per convincerla che l'inflazione è su ...

In 4,5 milioni rinunciano a curarsi, la colpa è soprattutto delle liste d'attesa: ... come il recupero delle prestazioni in attesa differite per il COVID - 19 o la difficoltà di riorganizzare efficacemente l'assistenza sanitaria, tenuto conto dei vincoli a coprire l'aumento della ...