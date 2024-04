L’enorme ricchezza dei lasciti testamentari senza eredi | oltre 8 miliardi nel 2030

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 18 aprile 2024) T’amo, o pio bove. L’amore per gli animali è sempre stato un sentimento profondo dell’uomo, come testimoniano i versi di Carducci. Negli ultimi tempi, però, questo amore ha sempre più preso il posto di quello per gli esseri umani: tant’è che gli animali risultano essere i principali destinatari delletà per beneficenza nel mondo, come emerge dalla classifica del Chronicle of philantrophy, prestigiosa rivista americana che si occupa di raccolta fondi per scopi filantropici. Gli amati amici dell’uomo, o meglio le cause e le petizioni per riguardano la loro sopravvivenza, cura e protezione, ricevono a livello mondiale il 15,6 per cento delle donazioni da, più di luoghi di culto e ospizi-orfanatrofi-ospedali (circa 11 per cento) e il doppio delle iniziative per centri di ricerca sul cancro, strutture mediche e per ...