Lei lo denuncia per stalking - lui si schianta a tutta velocità contro la sua auto | Voleva ucciderla  

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un incidente stradale come altri o un tentativo di omicidio? È quello che gli inquirenti dovranno chiarire dopo uno sfrontale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile, sulla Statale 126 a Carbonia, in Sardegna. Feriti i conducenti di entrambe le vetture, la cui relazione ha...

I carabinieri della Compagnia Firenze Oltrarno hanno tratto in arresto un italiano, classe 80, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La pattuglia della stazione ... (firenzepost)

Prima udienza per l'autrice di un post Facebook in cui denuncia va un presunto maltrattamento di un animale: la proprietaria del cane l'ha denuncia ta per diffamazione .Continua a leggere (fanpage)

Il film che racconta i veleni del più grande petrolchimico d’Europa - "In nome del popolo inquinato" tuonano gli abitanti di una delle coste più belle della Sicilia, quella della provincia di Siracusa, dove si consuma la storia del polo petrolchimico che dagli anni '50 ...vita

