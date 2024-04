Leggieri Philip Morris | Persone essenziali per nostra mission

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 apr. (Labitalia) - "Costruire un futuro senza fumo sarebbe impossibile senza il contributo delleche ogni giorno lavorano con noi. Per questo sosteniamo tante iniziative con l'obiettivo coniugare benessere e qualità di vita delle, nel segno dell'inclusività e sulla valorizzazione della diversità". Così Isabelle, integrated talent management diItalia, ieri a margine della presentazione a Roma del report annuale di Cotec – Fondazione per l'Innovazione, redatto in collaborazione con il Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere. “Oggi ledesiderano maggiore flessibilità, bilanciando tempo libero e lavoro, e un welfare che le accompagni anche al di fuori del lavoro. Le iniziative di welfare che abbiamo sviluppato in azienda provano a ...