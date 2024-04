Legge 194 - Mirella Parachini | L' aborto è una richiesta di salute

(Di giovedì 18 aprile 2024) Le associazioni pro-vita nei consultori, obiettori di coscienza sempre più presenti,farmacologico non garantito. Il diritto all'in Italia è in pericolo?

Mentre la Francia inserisce il diritto all’aborto in Costituzione e il Parlamento europeo dà disco verde alla sua entrata nella Carta dei diritti fondamentali, in Italia l’interruzione ... (quotidiano)

La deputata 5 stelle commuove l'Aula: "14 anni fa ho scelto di abortire" - "Sono madre, ho scelto di essere madre. Quattordici anni fa ho scelto di abortire. Sa perché lo dico qui, nel luogo più alto della rappresentanza democratica di questo paese Di questo paese in cui ...tg.la7

Le associazioni antiabortiste nei consultori ci sono già - L'emendamento di cui si sta parlando negli ultimi giorni dà legittimità all'entrata nei consultori delle associazioni antiabortiste, anche se la Legge 194 di fatto lo consente ...ilpost