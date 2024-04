(Di giovedì 18 aprile 2024) "Rispetto a quella di Suzuka la pista di Shanghai potrebbe essere più adatta a noi", dice il pilota della Ferrari SHANGHAI (CINA) - "Arriviamo qui in Cina con fiducia, visto l'inizio della nostra stagione. Sulla carta la pista potrebbe essere più adatta alla Ferrari rispetto a Suzuka, ma mi aspetto

Leclerc “Credo che la Red Bull abbia ancora qualcosa in più” - 1 minuto per la lettura SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – “Arriviamo qui in Cina con fiducia, visto l’inizio della nostra stagione. Sulla carta la pista potrebbe essere più adatta alla Ferrari rispetto a ...quotidianodelsud

Ferrari, Charles Leclerc è sincero su Carlos Sainz - A pochi giorni dal weekend in Cina, il pilota della Ferrari Charles Leclerc, tra i vari temi trattati, si è espresso senza mezzi termini sul confronto con il proprio compagno di squadra Carlos Sainz, ...sportal

F1 | Ferrari, a Shanghai più vicini a Red Bull Leclerc lancia…F1 | Ferrari, a Shanghai più vicini a Red Bull Leclerc lancia… - Charles Leclerc convinto che, sulla carta, Ferrari possa avvicinarsi a Red Bull nel Gran Premio di Shanghai di F1.f1ingenerale