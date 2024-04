Leao - un disastro in allenamento | Allora ha ragione Cassano - gelo a Milanello | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un'impresa, quella alla quale sarà chiamato il Milan giovedì sera all'Olimpico contro la Roma nel match del ritorno dei quarti di Europa League. I rossoneri dovranno ribaltare lo 0-1 dell'andata di San Siro, deciso dal gol in avvio di Gianluca Mancini, per salvare una stagione. Intanto mercoledì a, sotto un bel sole e nell'di rifinitura, il clima prepartita è apparso disteso per i giocatori del Diavolo, sorridenti e scherzosi. In particolare Samuel Chukwueze, in gran forma in questo momento di stagione (reduce dalla doppietta annullata contro il Sassuolo), che per qualche minuto ha provato a capire chi tra i suoi compagni di squadra potesse essere in grado di stoppare un pallone dopo averlo calciato in alto. Successivamente a Florenzi, che ci è riuscito solo in parte, è toccato a Rafa, che per ...