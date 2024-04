Le tasse devono essere eque E chi non le paga danneggia tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Secondo la Costituzione, il singolo deve contribuire non in virtù di ciò che riceve, ma in virtù delle sue capacità e in misura progressiva rispetto a queste, come sancito dall’articolo 53, che regola il sistema tributario insieme all’art. 3 sull’uguaglianza dei cittadini e il 23 sul fatto che solo la legge può fissa. La capacità contributiva, ovvero la capacità economica del soggetto, discendere secondo la Corte Costituzionale da "indici concretamente rivelatori di ricchezza, dai quali sia razionalmente deducibile l’idoneità soggettiva all’obbligazione d’imposta". Esistono indici diretti e indiretti di capacità contributiva: tra i primi ritroviamo il reddito, il patrimonio e i suoi incrementi; tra i secondi, il consumo e gli affari. Tuttavia, i mezzi economici necessari per il soddisfacimento dei bisogni essenziali non saranno passibili d’imposizione. Il ...