Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di giovedì 18 aprile

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di182024. Ariete La stagione del compleanno arriva alla conclusione, domani il Sole passa in Toro alle ore 16, ma restano con voi Mercurio e Venere. Questo giorno è luminoso grazie anche alla Luna in Leone, ottima per le transazioni finanziarie (specialmente con l'estero). Indicata anche per le questioni legali (consigliamo di avviare vertenze). Quale che sia la vostra posizione professionale, il vostro successo è indiscusso. Così anche l'amore! Toro Fino al 29, la vostra Venere transita in Ariete, posizione non negativa ma certamente poco esaltante per l'amore, dovete da ...