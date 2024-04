Le scuole «dell'odio» a Gaza pagate dall'Onu

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il Parlamento europeo lo scorso 11 marzo ha affermato che l'incitamento antisemita e la promozione del terrorismo presenti nei libri di testo palestinesi, pubblicati'Agenziae Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione (UNRWA), sono stati fattori contribuenti al massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre nel sud di Israele. Le recenti risoluzioni del Parlamento europeo rappresentano una condanna'istruzione palestinese e hanno evidenziato prove che alcuni membri del personale'UNRWA hanno assistito Hamas in attacchi violenti contro civili israeliani. Il Parlamento ha esortato a una revisione completa e a un controllo più rigoroso del sistema educativo palestinese per eliminare contenuti antisemiti dai curriculum, specialmente se tali istituzioni ricevono finanziamenti'Unione ...

Dal Piemonte alla Sicilia sono già stati pubblicati i calendari scolastici 2024/2025: i singoli istituti hanno spazio per sospendere le lezioni nel corso dell’anno per il Ramadan o altre festività ... (repubblica)

Svenduti a un euro i banchi a rotelle dell’era Covid: giacevano nei magazzini - Fermi nei magazzini da anni, sono stati svenduti al prezzo simbolico di un euro – e non per lo scopo per cui erano stati pensati – i banchi a rotelle acquistati dallo Stato per le scuole durante la ...unionesarda

La Scuola Botticino sbarca alla Triennale: "Ci prendiamo cura del grande design italiano" - MILANO - Uno slogan "Design I care" e molti oggetti iconici del Museo del Design Italiano da restaurare. Da venerdì 19 aprile a domenica 21 aprile, in occasione della Milano Design Week 2024, la Scuol ...ilgiorno

Scuola, primo ok al ddl Valditara: le novità - (Lapresse) Stretta sul voto in condotta che peserà fino a far scattare la bocciatura, multe fino a 10mila euro in caso di condanna penale per ...stream24.ilsole24ore