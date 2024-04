Le relazioni di Letta e Draghi indicano l’agenda riformista per cambiare l’Ue

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel 1944 lo storico Karl Polanyi pubblicò “La grande trasformazione”, un classico di economia politica che attraverso una critica radicale del paradigma liberista descriveva il profondo stravolgimento che la Rivoluzione industriale aveva prodotto, disarticolando l’economia dal tessuto sociale. Ottant’anni dopo, superata la fase in cui si era creduto che la globalizzazione avrebbe portato solo frutti positivi, al Consiglio europeo straordinario iniziato ieri a Bruxelles si sta tentando un assaggio di un nuovo futuro (nuovo perché non previsto, per quanto prevedibile). Che poi è uno sguardo sul presente di quello che Pier Virgilio Dastoli su Linkiesta ha definito «il grande cambiamento»: una fase, cioè, in cui le potenze economiche mondiali (su tutte Stati Uniti e Cina) interpretano il libero mercato internazionale in chiave spiccatamente protezionistica. Sul tavolo dei leader dei ...