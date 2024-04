Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 aprile | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 18 aprile 2024) La guerra in Medioriente e il conflitto in Ucraina sono i due grandi temipresenti sulledeiitaliani. Poi ancora la scrittrice Sophie Kinsella che ha rivelato di avere un tumore e le alluvioni che stanno mettendo in ginocchio Dubai e Oman. Infine il calcio, con Bayern Monaco e Real Madrid che volano in semifinale di Champions; questa sera giocano 4 italiane: in Europa League le sfide sono Roma-Milan e Atalanta-Liverpool, in Conference League la Fiorentina ospita il Viktoria Plzen