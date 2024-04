Le famiglie che chiedono i danni al Vaticano per un maestro condannato per pedofilia

(Di giovedì 18 aprile 2024) I genitori di tre bambine violentate da unpedofilo vogliono fare causa al. L’insegnante sta scontando una condanna definitiva a cinque anni (ora è ai domiciliari dopo un anno di carcere). E risarcirà 75 mila euro alle tre bambine di sei e sette anni che all’epoca dei fatti facevano la prima o la seconda elementare. Ma, racconta oggi Il Fatto Quotidiano, la scuola non risponde alle lettere dei genitori. Per questo l’avvocato Guglielmo Mursia e la collega Sandra Londei vogliono fare portare in tribunale la Santa Sede. «Per responsabilità morale», spiega Mursia, «visto che secondo il diritto canonico è imprescrittibile». L’Istituto Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore La direttrice dell’Istituto Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore, Suor Loredana Brettone, però non crede alla colpevolezza dell’uomo: «Sì, ho sentito che è ...

