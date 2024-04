Le banche italiane che offrono rendimenti pazzeschi sui conti correnti - scopri se è la tua e come guadagnare

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 18 aprile 2024)più poveri di 43 miliardi di euro. I dati sono pessimi in quasi ogni Regione italiana. Dove simigliori? Solo Sardegna e Basilicata hanno fatto registrare una minima variazione positiva con riferimento aisu cui i risparmiatori italiani accumulano a fatica il proprio denaro. Miglioridei(Informazioneoggi.it)Gli interessi sul conto corrente sono interessi che la banca corrisponde alsta perché maturati dai soldi depositati sul conto corrente oppure sul conto deposito. Un tempo i guadagni legati a questi interessi raggiungevano cifre interessanti. Oggi sono quasi prossimi allo zero a meno che non si opti per uno strumento di risparmio. ...