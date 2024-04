Le auto elettriche (cinesi) spaventano Londra. C’entrano i dati

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lepotrebbero essere utilizzate da Stati ostili come “piattaforme mobili di raccolta di informazioni” sui cittadini del Regno Unito. È l’avvertimento lanciato da Tom Tugendhat, minister presso Home Office. È necessario un maggiore impegno per rimuovere la tecnologia di produzione cinese dai servizi di polizia e di sicurezza, ha aggiunto Tugendhat, considerato un falco sulla Cina. Ha detto anche che questo “amianto digitale” è diffuso in tutte le istituzioni, rispondendo a una domanda su apparecchiature di videosorveglianza, droni e bodycamnel Regno Unito. Pur senza riferimento esplicito alla Cina, la dichiarazione del G7 Trasporti riunitosi nei giorni scorsi a Milano sotto la presidenza italiana di Matteo Salvini ha evidenziato la necessità di mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento, anche nel ...

(Adnkronos) – Le Auto elettriche sono ancora una volta sotto i riflettori, questa volta ad accenderli è la Commissione Europea. Per quanto siano sempre più tecnologiche e rappresentino la vera ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Le Auto elettriche sono ancora una volta sotto i riflettori, questa volta ad accenderli è la Commissione Europea. Per quanto siano sempre più tecnologiche e rappresentino la vera ... (webmagazine24)

Poche auto vendute in Europa a marzo: -5,2% rispetto al 2023. In calo anche elettriche e ibride plug-in - Dopo due mesi di forte crescita, marzo fa segnare il primo dato negativo del 2024. Immatricolazioni giù del 5,2% rispetto allo scorso anno, scendono le quote di elettriche e ibride plug-in ...dmove

Inaugurata la prima colonnina fast da 100Kw per ricaricare auto elettriche - Ecco la prima colonnina fast da 100Kw sul territorio dell'Olgiatese: taglio del nastro giovedì 18 aprile, alle 11, a Olgiate Comasco alla presenza del sindaco Simone Moretti, alla "Carrozzeria Boscone ...primacomo

Fiat: doppia vittoria in Germania per le sue auto nel concorso di auto Bild - La FIAT è rappresentata nel segmento con la Fiat 500 elettrica ad alimentazione elettrica, nonché con la Fiat 500 e la Fiat Panda, che si basano sulla tecnologia ibrida. Una nuova offerta per i ...clubalfa