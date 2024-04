Le 12 sneaker più costose di sempre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel luglio 2019, il parametro di valore attribuibile allepiù preziose mai battute all'asta è cambiato per. È stato allora che Sotheby's ha registrato la prima vendita all'asta di un paio di scarpe sportive: le Nike Moon Shoes vintage del 1972, assegnate alla cifra record di 437.000 dollari, quasi il triplo del prezzo di vendita previsto di 150.000 dollari. Meno di un anno dopo, nel maggio 2020, la nota casa d'aste ha battuto un paio di Air Jordan 1 autografate per la cifra da capogiro di 560.000 dollari chiarendo che non si trattava di un caso isolato. «Prezzi da capogiro come questi non sono solo un punto di riferimento per i collezionisti», scrive Woody, caporedattore diFreaker, in The World's GreatestCollections (Le più grandi collezioni didel mondo). ...