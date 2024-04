Lazio - Zaccagni commenta il rinnovo | Non si può fare altro che volare più in alto Insieme

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Mattiacontinua la sua avventura con la maglia della. Il calciatore, dopo l’annuncio ufficiale deldel contratto da parte del club biancoceleste, ha volutore con le seguenti parole la firma: “Vesto questa maglia dal 31 agosto del 2021 e la vestirò ancora per molti anni. Sempre con l’orgoglio di chi crede che avendo come simbolo un’aquila, non si puòchepiù in” SportFace.