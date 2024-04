L' avvocato 5Stelle che difende tutto il Pd è nei guai col divorzio Conte-Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) A Bari i giochi sono fatti: il campo largo è un triste ricordo e nell'agone del centrosinistra sarà una sfida all'ultimo voto tra Vito Leccese e Michele Laforgia. Alle elezioni Comunali, il candidato del Pd e l'avversario dei 5 Stelle correranno divisi. Ad annunciarlo, ieri, proprio i due sfidanti: «Confermiamo la nostra volontà di restare entrambi in campo in vista dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno. Anche se andremo divisi al primo turno, vogliamo ribadire con forza che siamo entrambi dalla stessa parte, alternativa a una destra arrogante». Dalla stessa parte e con gli stessi voti. Perché, anche se Leccese è appoggiato da Pd, Verdi e Azione, mentre Laforgia è in corsa con il sostegno di 5 Stelle, Sinistra italiana, Italia Viva, +Europa e socialisti; l'disporrebbe di un consenso sotterraneo tra i dem. Il suo nome, fortemente voluto da Nichi ...