Lavori al Maradona - importanti novità | sulla pista d’atletica

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arrivanoaggiornamentisituazione legata allo stadio Diego Armando. Le ultime sul dossier dell’UEFA. La situazione legata allo stadio Diego Armandocontinua a tenere banco. Da diverse settimane, si parla di una possibile ristrutturazione dell’impianto, che però appare più difficile del previsto. Inoltre, l’idea di Aurelio De Laurentiis non coincide a pieno con quella del Comune, in quanto il patron vorrebbe costruire un nuovo impianto a disposizione del Napoli. A lungo, si è parlato di una possibile costruzione a Bagnoli, ma la situazione è molto delicata. Infatti, prima di iniziare il nuovo progetto bisognerà trovare i dovuti accordi, per poi regalare ai Campioni d’Italia un nuovo spazio a disposizione. Al centro del dibattito con il Comune, c’è la situazione legata alla ...

Lavori al Maradona, la pista d'atletica non verrà rimossa: il motivo - La pista d'atletica non verrà rimossa nonostante gli eventuali Lavori al Maradona. Ne parla e spiega il motivo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.tuttonapoli

Juve Stabia-Crotone, probabili formazioni: Pagliuca sceglie tra la festa - Castellammare torna in serie B dopo quattro anni e lo fa con l'affetto e la stima di tutta Italia, con auguri e congratulazioni giunte da ogni luogo per il club, per i calciatori, per il tecnico di ...ilmattino