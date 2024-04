L' Aula della Camera esamina il dl Pnrr - oggi il voto finale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Al via i lavori dell'per l'esame del decreto legge. La votazionedel provvedimento, secondo il calendario ufficiale, è prevista entro le 17, ma l'obiettivo, a quanto si apprende, sarebbe quello di chiudere i lavori prima delle 14. Gli ordini del giorno in tutto sono 147 e tre sono gli accantonati. Tra questi, l'ordine del giorno del Pd sul diritto all'aborto e i consultori.

Durante il processo Alessia Pifferi ha rilasciato dichiarazioni spontanee in aula : "Non sono un mostro, il mio ergastolo è la morte di mia figlia " (notizie.virgilio)

Dimostrare il più grande errore giudiziario della storia. E' l'impegno che la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la Strage di Erba , si sono assunti ... (ilgiorno)

Nelle zone svantaggiate del Friuli Venezia Giulia sarà più facile comprare i beni di proprietà della Regione - Su questo aspetto, l'assessore ha premesso che, a valle dell'approvazione della legge, sarà portata in Aula una proposta di regolamento complessivo sulla materia che sarà discusso e condiviso con la ...udinetoday

Casa di Montercarlo, attesa la sentenza per Fini e Tulliani - Per l'ex presidente della Camera i pm hanno chiesto una condanna a 8 anni, mentre per la compagna a 9 anni. Si contesta il reato di riciclaggio. Il verdetto del processo dovrebbe arrivare in giornata ...tg24.sky

