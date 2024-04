Latina Denunciato 28enne per sostituzione di persona e tentata truffa

Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Nella mattina del 16 aprile, i Carabinieri di Latina , appartenenti alla Sezione Radiomobile del N.O.R., sono intervenuti presso le autolinee locali in seguito a un ... (dayitalianews)

Latina , 5 aprile 2024 – Nel corso della mattinata del 3 aprile, a Latina , i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, deferivano in stato di libertà per furto aggravato, un cittadino ... (ilfaroonline)

Nel corso della mattinata di ieri a Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà per “furto aggravato”, un 28enne di origini tunisine in ... (temporeale.info)