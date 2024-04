Larian Studios è al lavoro su due nuovi giochi - si tratta di nuove IP?

(Di giovedì 18 aprile 2024), l’ormai celeberrimo team a cui dobbiamo il recente ed apprezzato Baldur’s Gate 3, ha rivelato essere attualmente alle prese con lo sviluppo di due, il tutto mentre sta continuando a supportare il titolo ambientato nei Forgotten Realms. Leggendo il nuovo post pubblicato su Steam proprio in questi minuti, lo studio belga ha quindi affermato che oltre al supporto post lancio massiccio per il terzo capitolo di Baldur’s Gate è attualmente impegnato con lo sviluppo di duetitoli, quasi totalmente avvolti nel mistero. Al momento della stesura di questo articolo non è chiaro di chesi tratti, ma stando ad Insider Gaming almeno uno dei due dovrebbe essere una nuova IP. Leggiamo quanto affermato da: “Come ...

